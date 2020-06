Coppa di Serbia, il Vojvodina alza il trofeo. Dopo una gara infinita col Partizan Belgrado

vedi letture

Una finale infinita quella di Coppa di Serbia fra Vojvodina e Partizan Belgrado. La squadra di Novi Sad accarezza la coppa per oltre ottanta minuti, poi viene rimontata, raggiunta e portata fino ai calci di rigore dai bianconeri della capitale che però nel momento decisivo pecca di lucidità e precisione permettendo ai biancorossi di alzare il trofeo.

Voivodina avanti prima con Vukadinovic al 38° e poi con Bojic al 55° per un 2-0 che mette in discesa la finale. All’81° arriva però il gol del Partizan – Stevanovic su assist di Sadiq – che pareggia nei minuti finali del primo tempo in maniera insperata con Pavlovic. Ai rigori il Vojvodina non sbaglia, mentre sono due gli errori che condannano il Partizan. Per la squadra di Novi Sad si tratta della seconda Coppa di Serbia vinta nella propria storia.