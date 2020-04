Corea del Sud, l'8 maggio inizia il campionato: squadre isolate in caso di nuovi contagi

La stagione della K-League della Corea del Sud partirà il prossimo 8 maggio. Inizialmente previsto per il 29 febbraio ma rimandato a causa del Coronavirus, il campionato potrà finalmente riprendere anche se a porte chiuse. Nel caso in cui un giocatore o un membro dello staff tecnico dovesse essere contagiato dal Covid-19, la squadra in questione dovrà restare isolata per le due settimane successive, senza disputare le partite in calendario. La prima giornata vedrà i campioni in carica dello Jeonbuk Hyundai Motors affrontare in casa il Suwon Samsung Bluewings.