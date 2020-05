Corea del Sud, torna il campionato: seconda giornata in K-League, Ulsan Hyundai in testa

Dopo lo stop dovuto all'emergenza coronavirus, i campionati di calcio di tutto il mondo stanno gradualmente tornando in campo. Seconda giornata anche per la Corea del Sud, con l'Ulsan Hyundai che grazie al 3-2 sul Suwon sale in testa alla classifica. Primato condiviso con i campioni in carica del Jeonbuk, vittoriosi sul campo del Busan. Unico pareggio di giornata tra Seongnam e Incheon (0-0 il risultato finale), mentre il Seoul torna al successo dopo il ko della scorsa giornata: per battere il Gwangju basta la rete al 65' di Chan-hee Han.

Ecco i risultati della 2^a giornata:

Seongnam - Incheon 0-0

Seoul - Gwangju 1-0

Suwon - Ulsan Hyundai 2-3

Busan - Jeonbuk 1-2

Daegu - Pohang 1-1

Sangju Sangmu - Gangwon 2-0