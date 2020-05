Corinthians, parla il presidente: "Ci piacerebbe che Tevez tornasse. Dopo Ronaldo è il più amato"

vedi letture

Andrés Navarro Sanchez, presidente del Corinthians, ha smentito l'arrivo di Carlos Tévez pur precisando che: "Mi piacerebbe che tornasse". Il numero uno del club paulista ha dichiarato: "Questo è un momento complicato perché è tutto fermo e non abbiamo avuto conversazioni con nessuno. Tévez è un idolo al Corinthians e i tifosi lo amano. Dopo Ronaldo è il più amato. Però non c'è stata alcuna conversazione col suo agente, né altro. È tutto complicato, il calcio è fermo e non sappiamo quando tornerà". 36 anni, Tévez è in scadenza di contratto col Boca Juniors: "Tutti vorrebbero Carlitos. Tutto può succedere, ma non c'è niente sul suo ritorno".