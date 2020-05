Coronavirus, 2 positivi alla Dinamo Dresda. Minge: "Non potremo giocare per 14 giorni"

Ralf Minge, allenatore della Dinamo Dresda, ha così commentato la notizia della positività di due calciatori al coronavirus tramite i canali ufficiali del club di Zweite Bundesliga: "Nelle ultime settimane abbiamo compiuto sforzi enormi in termini di personale e logistica al fine di attuare rigorosamente tutte le misure mediche e igieniche. Siamo in contatto con le autorità sanitarie per coordinarci per le prossime fasi. Non potremo allenarci né partecipare alla competizione per 14 giorni".