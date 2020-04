Coronavirus, Aduriz: "Il mio ritiro dal calcio non è importante, conta risolvere l'emergenza"

vedi letture

Aritz Aduriz, bandiera dell'Athletic Club, ha mandato un messaggio ai tifosi biancorossi attraverso i canali ufficiali del club per sensibilizzare Bilbao e non solo dinanzi all'emergenza Coronavirus: "Il momento che stiamo attraversando a causa del Coronavirus ci obbliga a mettere le cose in prospettiva. La cosa che conta oggi non è il mio ritiro, il calcio in generale o se giocheremo la finale di Copa del Rey... Ci sono cose più importanti da risolvere in questo periodo. Sono sicuro che con il contributo di tutti e facendo ognuno la nostra parte riusciremo a superarlo", le parole del classe '81 che in estate dirà ufficialmente addio al calcio giocato.