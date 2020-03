Coronavirus. Colonia, Gisdol: "Il nostro chef consiglia le ricette ai giocatori tramite app"

Il tecnico del Colonia Markus Gisdol prova a infondere ottimismo in questo momento complicato a causa dell'emergenza Coronavirus parlando di pausa primaverile dei campionati utile ad allenarsi in solitaria: “Non ci lamentiamo, ma proviamo a prendere positivamente questo stop forzato. Siamo in contatto regolare coi nostri giocatori, ne monitoriamo gli allenamenti e l'alimentazione con il nostro chef che consiglia i piatti da cucinare e mangiare attraverso un'app. Abbiamo dovuto frenare qualcuno che stava sgarrando, ma in generale si stanno comportando bene”.