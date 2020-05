Coronavirus, Denis Suarez non ci sta: "Perché tamponi ai giocatori e non agli infermieri?"

vedi letture

Denis Suarez non ci sta. Il centrocampista del Celta Vigo, intervistato da beIN Sports, ha mostrato tutto il suo disappunto per la scelta di effettuare test a raffica ai calciatori di Liga: "Capisco il punto di vista dei club e della Federcalcio, ma il protocollo relativo ai tamponi mi fa riflettere molto. Perché ci sono per noi giocatori e non per la gente che ne ha davvero bisogno negli ospedali? Perché un calciatore può farsi il test del Coronavirus e un operatore sanitario no?", l'interrogativo lanciato dall'ex Barcellona dopo giorni di polemiche in tutto il Paese circa le modalità della possibile ripresa del campionato.