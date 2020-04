Coronavirus, Fali si rifiuta di giocare: "Noi calciatori potremmo vivere per mesi senza stipendio"

Si gioca o non si gioca? In Spagna c'è un calciatore che di tornare in campo non vuole neanche sentir parlare. Si tratta di Rafael Giménez, più conosciuto come 'Fali', difensore del Cadice che ha spiegato le sue motivazioni a Cadena COPE: "Ho preso la mia decisione, non ho intenzione né di allenarmi né di giocare. Noi calciatori possiamo stare tanti mesi senza guadagnare, io lo farei senza problemi. Preferisco mangiarmi un pezzo di pane con l'olio che mettere a rischio la salute mia, della mia famiglia e dei miei compagni. Vale davvero più il denaro della vita umana? Io oggi non giocherei neanche per 5.000 milioni. In Spagna ci sono 400 morti al giorno, come si può pensare al calcio", lo sfogo del classe '93.