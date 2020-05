Coronavirus, il Rayo Vallecano si rifiuta di allenarsi per protesta contro la riduzione dei salari

Niente allenamento per il Rayo Vallecano questa mattina. La squadra spagnola ha deciso infatti di non scendere in campo come forma di protesta nei confronti del club, che nei giorni scorsi ha applicato un ERTE (Expediente de Regulación de Empleo) riducendo gli stipendi di tutti i tesserati biancorossi. A riportarlo, attraverso fonti interne alla società di Madrid, è l'agenzia EFE.

Il Rayo avrebbe dovuto riniziare ad allenarsi in gruppo (dieci calciatori) proprio stamane.