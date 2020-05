Coronavirus, l'Espanyol rimborsa i suoi tifosi per il finale di stagione a porte chiuse

L'Espanyol corre in soccorso dei suoi tifosi. Il club catalano ha appena annunciato infatti in un comunicato la sua volontà di rimborsare i fan che si perderanno le partite a porte chiuse previste nel finale di stagione: "Prima di tutto, regaleremo la tessera di socio per il 2020/2021 a tutti i 27.883 soci di questa stagione. Inoltre, rimborseremo a tutti il 20% della spesa per l'abbonamento del campionato 2019-2020, cifra corrispondente alle sei partite che si giocheranno a porte chiuse", le due principali iniziative promosse dai biancazzurri.

Questa la nota ufficiale dell'Espanyol: