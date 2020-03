Coronavirus, l'Inter Miami cambia logo: i due aironi a distanza di sicurezza, non si toccano più

Gli aironi dell’Inter Miami non si toccano più. L’emergenza Coronavirus porta alle iniziative più disparate, e anche più bizzarre. È il caso della franchigia della Florida, di proprietà (tra gli altri) di David Beckham. Che ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, di aver modificato il proprio logo: i due aironi, prima spalla contro spalla, ora osservano una certa distanza. Un invito, ovviamente, rivolto a tutti i cittadini USA affinché rispettino le regole di distanziamento sociale previste a tutela dal contagio da COVID-19.

We miss you and we want to see you 𝘀𝗼𝗼𝗻. For that to happen we all need to stay home, be smart and practice 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴.

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 23, 2020