Coronavirus, la Serie C spagnola si ferma e la federcalcio propone di cambiare il format

Stop alle serie minori nel calcio spagnolo. Lo riporta Cadena Ser: la Real Federación Española de Fútbol, in sostanza la federcalcio spagnola, avrebbe infatti deciso di chiudere la stagione attuale (al netto di eventuali playoff, come vedremo) e al contempo riformare il campionato di Segunda Division B, in pratica la Serie C spagnola. In particolare, non vi sarebbero retrocessioni dalla Segunda Division (la Serie B), mentre le promozioni sarebbero decise (previo ok delle autorità sanitarie) sulla base di playoff svolti in una sede unica e con gara unica. Nella prossima stagione, la Segunda B (che non è un campionato professionistico) sarebbe così composta da cinque gruppi, ognuno da 20 squadre. Dalla stagione successiva (2021/22), invece, dovrebbe essere creata una nuova categoria tra la Serie B e Serie C. Questa proposta della RFEF sarà sottoposta all’esame della Comisión Delegada venerdì 8 maggio.