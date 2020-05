Coronavirus, le nuove vittime in Spagna restano sotto quota 100. +295 i nuovi casi

Il Ministero della Salute spagnolo riporta, come di consueto, i dati relativi al contagio nazionale da Coronavirus. Sono 83 i nuovi decessi, per un totale di 27.228 morti da inizio epidemia, mentre i nuovi positivi sono 295, per un totale di 232.037 casi totali in tutto il Paese. Numeri che fanno ben sperare la Spagna, dopo le riaperture dei giorni scorsi e il progressivo ritorno a una parziale "normalità".