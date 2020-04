Coronavirus, Lehmann fa discutere: "Tifosi a 10 m di distanza, giochiamo a porte aperte"

Jens Lehmann, ex portiere di Milan e Arsenal, fa discutere per alcune dichiarazioni rilasciate a proposito della possibilità di riprendere la Bundesliga a porte aperte: "Perché, in uno stadio come l'Allianz Arena, dove la capienza è di 70.000 spettatori, non possono entrare 20.000 persone? Una distanza di dieci metri sarebbe sufficiente per evitare il contagio, i tifosi non avrebbero contatti tra loro", ha detto a Sport1, scatenando l'ira degl utenti. Un mese fa si era reso protagonista di un altro caso, quando disse: "È meglio restare a casa o perdere il lavoro e vedere fallire un'azienda di successo?", nel bel mezzo della diffusione della pandemia in tutta Europa.