Coronavirus, Ligue 1 fissa data di partenza per la stagione 2020/21. Ma la UEFA è contraria

L'emergenza Coronavirus ha mandato nel caos il calcio anche in Francia. In questo momento complicato, molti club sono in difficoltà e anche le istituzioni non riescono a dare una soluzione per questo e il prossimo campionato. La Ligue 1 vorrebbe che il campionato 2020-21 cominciasse nel weekend del 22-23 agosto e la volontà della maggior parte dei club è stata ribadita in una riunione andata in scena ieri, ovviamente in conference call. Ma la situazione sanitaria e la UEFA potrebbero cambiare tutto: il virus in Francia si sta ancora diffondendo, mentre il massimo organo calcistico europeo vorrebbe sfruttare il mese di agosto per disputare le partite che restano di Champions ed Europa League. A riportarlo è L'Equipe.