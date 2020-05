Coronavirus, Lokomotiv Mosca, Farfan positivo: è il primo caso tra i calciatori in Russia

La Lokomotiv Mosca ha comunicato che c'è un caso di Coronavirus tra i suoi giocatori. Si tratta di Jefferson Farfan, trovato positivo al tampone ma per il quale non è stato necessario il ricovero in ospedale poiché è in buone condizioni. Il 35enne, ex Schalke 04, è il primo giocatore che milita nel campionato russo a contrarre il Covid-19.