Coronavirus, Lopetegui: "Minimo 5 settimane per tornare in forma, sarà uno scenario tremendo"

Lunga intervista a Julen Lopetegui sulle colonne odierne di Marca. L'allenatore del Siviglia si è detto molto perplesso sulla possibile ripresa del campionato spagnolo. Queste le sue principali dichiarazioni: "Abbiamo tutti voglia di tornare a giocare, la preoccupazione riguarda però come lo faremo. Penso che avremo bisogno almeno di cinque settimane per poter giocare una partita ogni tre giorni in uno scenario che nessuno ha mai vissuto prima, non solo per le porte chiuse. Mi spiego meglio: non sarà come rientrare dalle vacanze, tornare in campo in queste circostanze sarà tremendo. C'è un precedente: in NFL, nel 2011, una pausa di tre mesi generò 12 rotture del tendine d'Achille già nel primo mese di ritorno alle attività. Spero dunque che, se arriverà l'ok dal Governo, tutti i club abbiano il tempo necessario per preparasi al meglio fisicamente e mentalmente".