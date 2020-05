Coronavirus, Martin Vazquez: "Liga? Ripresa impossibile senza garanzie sulla sicurezza"

Rafael Martín Vázquez, ex bandiera del Real Madrid, ha parlato così della possibile ripresa della Liga ai microfoni del portale Bernabéu Digital: "È molto difficile esprimersi su questo argomento, ma è chiaro che se non sarà garantita la sicurezza non si potrà tornare a giocare. Nessuno vorrebbe andare in campo a porte chiuse, ma le circostanze lo rendono necessario e logico. Anche a me è capitato, in carriera, di giocare senza pubblico: è una situazione brutta e difficile, ma adesso non si può fare altrimenti".