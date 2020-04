Coronavirus, Ministro Sanità Argentina: "Non siamo affatto vicini alla ripresa del calcio"

Gines Gonzalez, Ministro della Sanità in Argentina, si è mostrato assai scettico riguardo alla ripresa del campionato nazionale: "Alcuni club stanno pianificando il ritorno agli allenamenti in gruppo, ma non siamo per niente vicini alla ripresa del calcio qui in Argentina. Lo sport oggi non è una priorità", le sue parole riportate dal portale Clarin.