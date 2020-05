Coronavirus, nuova positività in casa Galatasaray: gli allenamenti si fermano per sei giorni

Stop agli allenamenti in casa Galatasaray. Come riferisce il club turco attraverso i propri canali ufficiali, infatti, all'interno dello staff tecnico è stata riscontrata una nuova positività al COVID-19 e, proprio per questo, la società ha deciso di sospendere le sedute della squadra per i prossimi sei giorni. Trascorso il suddetto intervallo di tempo, i test del Coronavirus saranno ripetuti.