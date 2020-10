Coronavirus, Oyarzabal salta l'amichevole della Spagna contro il Portogallo perché non negativo

Mikel Oyarzabal, attaccante della Nazionale spagnola non potrà giocare l'amichevole contro il Portogallo a causa di un test che è risultato "non negativo". Questo significa che il calciatore ha presente nel sangue gli anticorpi per il Covid-19 ma non può essere definito completamente negativo né positivo. La UEFA raccomanda che "nessuno si rechi allo stadio senza aver avuto un risultato totalmente negativo" e dunque il giocatore salterà la partita contro Cristiano Ronaldo. Il giocatore aveva già saltato gli incontri di settembre perché positivo al Coronavirus ma visto l'ultimo test effettuato, non potrà comunque prendere parte al prossimo. "Non presenta alcun rischio di contagio" dichiarano i medici della Nazionale spagnola e dunque non è stato rispedito a casa ma è ancora presente in attesa degli esiti dei prossimi tamponi e degli eventuali incontri contro Svizzera e Ucraina. A riportarlo è L'Equipe.