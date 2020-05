Coronavirus, Real Madrid in "Fase 2" da domani: allenamenti in due gruppi da 14 giocatori l'uno

Il Real Madrid è pronto a passare alla "Fase 2". Come riporta As, la squadra merengue da domani inizierà infatti ad allenarsi con due gruppi di 14 giocatori ciascuno, svolgendo così sessioni tecnico-tattiche (e non solo atletiche) quasi a pieno organico. Restano fuori soltanto i lungodegenti Luka Jovic e Mariano Diaz, che continuano a lavorare da soli in palestra per recuperare dai rispettivi infortuni.