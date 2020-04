Coronavirus, Real Sociedad: da martedì lavoro individuale (facoltativo) al centro sportivo

La Real Sociedad tornerà ad allenarsi martedì prossimo. A renderlo noto è il club di San Sebastian tramite un comunicato ufficiale: "Nelle ultime quattro settimane i giocatori della prima squadra sono stati chiusi in casa, rispettando il programma fisico individuale che è stato fornito ad ogni calciatore. Una volta che il governo ha deciso che anche le attività non essenziali potranno ricominciare con il proprio lavoro, i giocatori della prima squadra avranno la possibilità di continuare il proprio lavoro individuale al centro sportivo di Zubieta da martedì. In nessun caso questo lavoro sarà di gruppo. Ogni calciatore potrà decidere di continuare questo lavoro individuale da casa o a Zubieta. Nel caso in cui venga effettuato al centro sportivo, sarà seguito seguendo i protocolli stabiliti e rispettando scrupolosamente le misure di sicurezza concordate con le autorità sanitarie".