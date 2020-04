Coronavirus, Siovas: "In Spagna tantissimi morti, il governo ha sbagliato e ora abbiamo paura"

vedi letture

Dimitrios Siovas, difensore greco del Leganés, si è sfogato così per la cattiva gestione dell'emergenza Coronavirus da parte del governo spagnolo: "Il governo non ha preso in tempo le misure adeguate. Nonostante si sapesse che cosa stava accadendo in Italia, a Madrid si sono tenute manifestazioni con migliaia di persone. La popolazione non è stata obbligata a restare in casa e tanti così sono usciti. In Spagna ora c'è una gran quantità di morti e abbiamo paura, in Grecia hanno agito decisamente meglio", le sue dichiarazioni a Vape Pape.