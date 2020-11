Courtois: "Io al Barcellona? Niente di vero. Ho sempre sognato di giocare nel Real Madrid"

vedi letture

Thibaut Courtois, dal ritiro del Belgio, smentisce contatti col Barcellona: "Non credo che ci sia bisogno di commentare quello che viene detto sui giornali. Tutti sanno che ho sempre sognato di giocare nel Real Madrid. Sono molto felice dove sono. Se fossi andato in tutte le squadre di cui si è parlato avrei giocato in 20/30 club diversi. Non è vero che prima di andare al Real avessi un accordo col Barcellona. Ero all'Atlético, in prestito dal Chelsea. Sapevo che sarei tornato al Chelsea e volevo tornare a Londra. Non so perché siano state dette cose del genere ma non sono vere".