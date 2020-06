Coutinho pronto a dire sì al Newcastle. Ma tutto dipenderà dalla cessione del club

In casa Barcellona potrebbe essere Philippe Coutinho la chiave per arrivare a Lautaro Martinez. Il 'Toro' è la prima scelta per l'attacco del Barça, ma è legato all'Inter da una clausola da 111 milioni di euro che il club catalano potrà esercitare solo dopo aver definito cessioni importanti.

La più remunerativa è senza dubbio quella legata all'attaccante brasiliano, che torna in Catalogna dopo due anni in prestito al Bayern ma è già sul mercato. Coutinho potrebbe tornare in Premier League e tramite il suo entourage ha avviato contatti concreti con il nuovo e ambizioso Newcastle, che è pronto a metterlo al centro del nuovo progetto.

Coutinho - scrive 'France Football' - ha già detto sì al possibile trasferimento al Newcastle, ma tutto è legato al passaggio di consegne del club da Mike Ashley al Saudi Public Investment Fund (PIF) presieduto dal principe Mohamed Ben-Salman.

Il passaggio di consegne è tutt'altro che scontato. Perché i vertici della Premier League stanno approfondendo le lettere ricevute dagli avvocati della vedova di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita ucciso in circostanze misteriose il 2 ottobre 2018 nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul: Hatice Cengiz ha chiesto di bloccare l'affare per il coinvolgimento nell'omicidio di Mohammad bin Salman.