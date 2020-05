Coutinho scaricato dal Bayern può tornare il Premier League: pressing del Newcastle

Il Bayern Monaco non tratterrà Philippe Coutinho oltre questa stagione. L'annuncio negli scorsi giorni è arrivato direttamente da Karl-Heinz Rummenigge e rimette sul mercato l'attaccante brasiliano di proprietà del Barcellona che non rientra nei piani del club catalano.

Negli ultimi giorni c'è stato un sondaggio dell'Arsenal ma occhio - scrive il 'Mundo Deportivo' - anche al nuovo e ambizioso Newcastle: i magpies stanno infatti pensando proprio a Coutinho come stella della squadra per la Premier League 2020/21.