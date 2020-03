Coutinho si pente di aver lasciato il Liverpool. E il Leicester si interessa al brasiliano

vedi letture

Secondo quanto riportato da Sport anche il Leicester sarebbe sulle tracce di Philippe Coutinho. Il trequartista di proprietà del Barcellona è attualmente in prestito al Bayern Monaco, che con ogni probabilità non lo riscatterà. I blaugrana non sembrano intenzionati a contare sul brasiliano, che potrebbe far ritorno in Premier League dove ha lasciato ottimi ricordi con la maglia del Liverpool. Anche Manchester United e Tottenham sono interessate mentre lo stesso Coutinho sembra essersi pentito di aver lasciato i reds e lo avrebbe confidato ai suoi amici.