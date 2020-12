Coutinho sul mercato: il Barcellona proverà a venderlo a titolo definitivo a gennaio

Philippe Coutinho sarà di nuovo sul mercato a gennaio. Come riporta il giornale catalano 'Ara', l'attuale presidente del Barcellona ha chiesto al direttore sportivo Ramon Planes di provare a vendere l'attaccante brasiliano a titolo definitivo nella prossima finestra di calciomercato, anche in virtù della crescita di un giocatore come Pedri. Non sarà una missione semplice, anche perché Coutinho ha una valutazione di mercato elevata, non inferiore ai 50 milioni di euro.