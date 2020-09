Covid in Inghilterra, chiusura dei pub alle 22: la Premier anticipa gli orari dei match

vedi letture

A causa delle nuove normative sulla chiusura dei pub alle 22, varate dal governo inglese per arginare l'aumento dei contagi da Coronavirus, la Premier League ha comunicato l'anticipo degli orari delle partite in programma lunedì tra Fulham e Aston Villa e tra Liverpool Arsenal. La prima, originariamente prevista per le 19, verrà disputata dalle 17.45. La seconda invece, verrà disputata con fischio d'inizio a partire dalle 20 contro le 21.15 previste inizialmente. Anche le partite che si giocheranno nel weekend del 3-4 ottobre, sono state tutte anticipate con la gara che si disputerà più tardi che avrà le 20 come orario d'inizio (Newcastle Utd-Burnley).