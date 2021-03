Covid: Senegal alla Francia, 'Lasciateci nostri nazionali'

12 giocatori bloccati da club per timori contagi e quarantene

(ANSA) - DAKAR, 19 MAR - La Federcalcio senegalese ha chiesto alla sua controparte francese di intervenire affinché i suoi giocatori possano partecipare alle prossime partite dei playoff della Coppa d'Africa, definendo "discriminatoria" la decisione dei club francesi di non liberare i nazionali del senegal a causa della pandemia. Per affrontare il Congo il 26 marzo a Brazzaville ed Eswatini il 30 marzo a Thiès (Senegal), i "Leoni" potrebbero essere privati ;;di 12 giocatori che giocano in Francia, sui 26 convocati, tra cui i parigini Idrissa Gana Gueye, Abdou Diallo e Rémois Boulaye Dia, secondo una lettera inviata giovedì dalla Federcalcio senegalese (FSF) alla Federazione francese (FFF). Parlando del rischio di un "grave danno subito", le autorità calcistiche senegalesi chiedono alla federazione francese di "prendere gentilmente le misure adeguate per il rilascio, da parte dei club professionistici francesi, dei giocatori regolarmente convocati. Riteniamo opportuno sottolineare la natura totalmente discriminatoria di questo provvedimento" rispetto ai regolamenti FIFA e "la legislazione europea in materia di uguaglianza e libertà contrattuale per i lavoratori", indica la FSF. A causa della pandemia Covid-19, la Fifa ha allentato le sue regole sulla convocazione dei giocatori per la prossima serie di partite delle nazionali, consentendo ai club di trattenere i loro calciatori se la quarantena è obbligatoria al ritorno. In base a questo regolamento, i club della Ligue 1 e della Ligue 2 hanno deciso di non liberare i loro nazionali che si trasferiranno fuori dall'Unione Europea a marzo, ha annunciato mercoledì la Professional Football League (LFP). Tra i giocatori che giocano in Francia, l'allenatore senegalese Aliou Cissé ha chiamato anche Krépin Diatta e Fodé Ballo-Touré (AS Monaco), Youssouph Sabaly (Girondins de Bordeaux) e Alfred Gomis (Stade Rennais). (ANSA).