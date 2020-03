Craiova, il gran ritorno di Gustavo: contratto fino a giugno e opzione triennale

Affare fatto, con soddisfazione di tutti. C'è il gran ritorno a Craiova di Gustavo Di Mauro Vagenin (28), attaccante brasiliano che lo scorso dicembre aveva terminato - dopo 18 mesi - la sua esperienza coi cinesi del Liaoning Whowin (League One). Lunedì pomeriggio lo sbarco in Romania, nelle ultime ore la firma che legherà l'ex Salernitana e Messina all'Universitatea fino a giugno con opzione sulle tre stagioni successive. Coi i Leoni, Gustavo aveva militato dal 2016 al 2018, totalizzando 14 reti in 40 presenze prima di trasferirsi in Cina. Un feeling mai sopito che ha portato ad un nuovo matrimonio tra le parti dopo gli ammiccamenti delle ultime settimane. Forte la volontà del club di riportare alla base Gustavo, che non ha esitato un istante prima di accettare l'offerta rumena. In precedenza, per il giocatore erano arrivate proposte allettanti proprio da club della massima serie cinese, poi l'emergenza Coronavirus ha bloccato diversi negoziati che avrebbero potuto evolversi in qualcosa di più concreto. A rappresentare Gustavo, come sempre, l'Agente Gaetano Montalbano, il quale ha seguito in videoconferenza la conclusione della trattativa a causa del blocco imposto dalla Romania all'ingresso di cittadini italiani nel proprio Paese.