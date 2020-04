Crespo: "Le mie figlie sono a Parma. Per me è durissima sapendo quel che succede"

vedi letture

Hernan Crespo ha parlato a Olé della sua esperienza in Italia e di come sta vivendo la situazione coronavirus che sta affliggendo il nostro paese: "Per me è durissima, ho le mie figlie e la loro mamma a Parma. Ho la tranquillità di potre parlare tutti i giorni con loro, di fare videochiamate. È passato quasi un mese e questo mi ha fatto capire cosa sarebbe successo qui. Il dolore o le paure che le persone stanno vivendo le ho sperimentate già perché ero consapevole di ciò che stava accadendo lì".