Crespo vola in semifinale di Copa Sudamericana. È la prima volta per il Defensa y Justicia

Straordinaria impresa per Hernan Crespo. Il tecnico argentino, ex calciatore di Parma, Lazio, Inter e Milan, ha guidato il suo Defensa y Justicia alla prima storica semifinale nelle competizioni CONMEBOL, battendo per 1-0 il Bahia nel ritorno dei quarti. Quella argentina è l'unica squadra imbattuta nella Copa Sudamericana 2020 e ha vinto le ultime 3 partite contro le formazioni brasiliane, eguagliando secondo i dati Opta la seconda striscia più lunga per una squadra argentina. In semifinale affronterà il Coquimbo, mentre il Velez aspetta la vincente di Independiente-Lanus (andata 0-0).