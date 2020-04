Cristian Rodriguez non ha dubbi: "Se Cavani viene da queste parti giocherà al Penarol"

Cristian "Cebolla" Rodriguez, vecchia conoscenza del Parma, oggi al Penarol, ha parlato a FM Radio Sol di Edinson Cavani e sul suo futuro: "Sono l'unico che può dire che se viene da queste parti lo farà per giocare al Penarol con me. Questa è l'unica cosa che ho da dire, poi possono dire quello che vogliono e persino chiedere a lui. Ho la sua autorizzazione per dirlo. Se Cavani verrà in Uruguay sarà al Penarol". Cavani, 33 anni, è in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain: un addio già scritto che poteva avvenire già a gennaio quando il Matador è stato a un passo dall'Atlético Madrid.