Croazia a rischio retrocessione in Nations League. Dalic: "Non dobbiamo smettere di crederci"

Si deciderà nel match contro il Portogallo la salvezza o la retrocessione della Croazia nella Lega A della Nations League. Alla vigilia della gara ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Nazionale vice campione del Mondo Zlatko Dalic: “Contro avversari del calibro del Portogallo non puoi essere all’80%. Questa partita significa molto per noi, vogliamo restare in Lega A, e spero in una partita solida. Sono consapevole che i risultati e il gioco non sono buoni, nessuno me lo deve dire. Questo non è il livello di un anno o due fa, questa è la nostra realtà. Questo è quello che succede nel processo di creazione di una nuova squadra. Sono sicuro che faremo di tutto: ho detto ai giocatori che non devono smettere di credere in se stessi e nella loro qualità e che una o due sconfitte non possono cancellare tutto il bene del periodo precedente e che saremo di nuovo allo stesso livello”.