Croazia, Dalic: "Aspettiamo i nuovi tamponi. Non vediamo l'ora che tutto questo finisca"

Al termine del match di Nations League contro la Svezia, perso per 2-1, il ct della Croazia Zlatko Dalic ha fatto sapere che l'intero gruppo squadra è in attesa di ulteriori test per il Covid-19 dopo le positività di Domagoj Vida e Marcelo Brozovic: "Stiamo aspettando gli esiti di nuovi esami per capire se altri giocatori devono lasciare il gruppo - le parole riprese da Fcinternews.it -. Vogliamo che tornino nei club con un atteggiamento positivo, ma con un test negativo; speriamo sia così. Non vediamo l'ora che tutto questo finisca".

Sulla gara: "Non direi che questa sia la nostra peggior partita. La Svezia è stata migliore, ma a noi sono mancati 7-8 giocatori che se ci fossero stati allora la storia sarebbe stata diversa. Vogliamo ora completare il nostro ciclo e chiudere l'anno il prima possibile".