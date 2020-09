Croazia, Dalic: "Dobbiamo prendere gol meno facilmente vogliamo essere competitivi"

Così Zlatko Dalic, ct della Croazia, dopo la sconfitta per 4-2 contro la Francia in Nations League: "Abbiamo giocato 43 minuti fantastici, controllato il risultato, abbiamo trovato occasioni per aumentare il vantaggio, e poi... Poi sono arrivati ​​due minuti di blackout totale e abbiamo preso la direzione sbagliata. Prendiamo gol troppo facilmente, ci servirà correggere questi errori se vorremo essere competitivi nel prosieguo della Nations League, ma soprattutto per l'Europeo. Era l'inizio, al prossimo appuntamento saremo più pronti".