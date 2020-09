Croazia, Dedic: "In futuro sarà una nazionale senza Modric, Rakitic, Perisic, Lovren e Vida"

Alla vigilia del match di Nations League contro il Portogallo Zlatko Dedic, ct della Croazia vice campione del Mondo, ha aperto le porte al ricambio generazionale della Nazionale balcanica: "Ci mancheranno molto gli assenti, soprattutto i due capitani (contro i lusitani saranno indisponibili Modric e Rakitic, ndr): questo è un handicap per noi, ma nel prossimo futuro la Croazia sarà senza Modric, Rakitic, Perisic, Lovren, Vida e verrà il momento per altri di prendere il loro posto. Quindi questa è un'opportunità ideale per prepararsi, per avere la possibilità di giocare le partite. Sarà difficile per noi senza Luka e Ivan, sapete quanto rispetto abbia per i ragazzi che sono con me dal primo giorno, ma questa è la situazione".