Croazia, i risultati della 4a giornata: quarta vittoria consecutiva e primato per la Dinamo

vedi letture

Due match in Croazia in questo sabato 12 settembre. La Dinamo Zagabria non si ferma praticamente più: quarta vittoria consecutiva contro l'Hajduk (2-1 il risultato finale), 13 gol fatti e primo posto in solitaria in attesa del Gorica. Vince anche l'Osijek che sfrutta l'uomo in più: contro il Rijeka finisce 3-0.

I risultati di sabato 12 settembre

Osijek - Rijeka 3-0

Hajduk Split - Dinamo Zagabria 1-2