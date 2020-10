Croazia, Kramaric contro Perisic? L'attaccante smentisce: "Mi piace giocare con lui"

Nelle ultime ore in Croazia si è parlato molto di un possibile scontro tra Kramaric e Perisic a causa di un battibecco tra i due in campo nel corso della sfida contro la Svezia. Voci che sono state spente subito dall'attaccante di proprietà dell'Hoffeneheim: "Abbiamo un rapporto fantastico. Non abbiamo alcun problema. È un ragazzo, una persona e un giocatore fenomenale, mi piace molto giocare con lui. Il fatto che voglia la palla è una cosa positiva, se la cerca è perché crede in se stesso. Lo capisco perché ho anche io lo stesso tipo di fiducia".