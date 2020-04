Croazia, la Dinamo Zagabria torna al lavoro. Ripresa il 15 maggio o il 1° giugno

Il tecnico della Dinamo Zagabria, Igor Jovicevic, ha parlato dopo la ripresa degli allenamenti del club: "L’organizzazione delle sessioni è un po' complessa al momento perché ci sono esercizi in cui i giocatori dovrebbero essere vicini l’uno all’altro, ma dobbiamo adattarci. Ci alleniamo in gruppi di cinque persone per rispettare le misure di distanziamento sociale". Per la ripresa del campionato si valuta il 15 maggio o il 1° giugno: "Siamo tutti pronti a partire, ma il fatto è che il problema è ancora presente. Dobbiamo essere consapevoli che la salute viene prima di tutto e seguiremo le istruzioni del governo".