Croazia, Modric: "Ritiro dalla Nazionale? Mi fermerò quando sarà il momento"

Luka Modric non ha ancora intenzione di ritirarsi dalla Nazionale croata. Il centrocampista del Real Madrid infatti alla domanda se anche lui a breve seguirà l'esempio di Rakitic ha risposto: "Non voglio fissare limiti o date. Vado partita per partita. E vedrò come mi sento sia fisicamente che mentalmente. Finché starò bene voglio continuare a giocare per la nazionale. Rakitic? Abbiamo parlato prima che rendesse pubblica la sua decisione. Mi ha detto le sue ragioni e dobbiamo rispettarle. Voglio ringraziarlo ancora una volta per tutto quello che ha fatto per questa squadra".