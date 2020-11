Croazia-Portogallo 2-3, Ruben Dias fa il Ronaldo e segna due gol. Rog lascia i suoi in 10 uomini

Vittoria al 90' per il Portogallo contro la Croazia. Non basta ai padroni di casa la doppietta di Mateo Kovacic. Due reti del difensore Ruben Dias, una di esse al 90'. E pensare che il centrale non aveva mai segnato con la nazionale. In mezzo un gol di Joao Felix regalano ai lusitani il successo che vale il secondo posto. Croazia che ha giocato in 10 uomini dal 51' per l'espulsione di Rog per somma di ammonizioni. La selezione di Dalic resta comunque in Lega A grazie al contemporaneo ko della Svezia in Francia.