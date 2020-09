Crystal Palace, Hodgson: "All'Old Trafford non puoi solo difendere. Testa alla prossima"

Il manager del Crystal Palace, Roy Hodgson, ha parlato ai microfoni della BBC dopo il successo conquistato in casa del Manchester United: "Siamo stati bravi sia sia in difesa che in attacco. Quando abbiamo avuto la palla penso che siamo stati molto pericolosi e minacciosi, quindi non credo sia stata una grande sorpresa che abbiamo segnato tre gol. Quando vieni qui devi dimostrare di poter giocare in attacco e non puoi difenderti soltanto. Abbiamo iniziato nel modo giusto e finito nel modo giusto. Ora pensiamo alle prossime partite che saranno molto difficili".