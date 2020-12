Crystal Palace, Hodgson dopo lo 0-7: "Fa bene imparare certe lezioni"

Intervenuto al termine della gara persa per 0-7 dal suo Crystal Palace contro il Liverpool, il tecnico dei londinesi Roy Hodgson ha così commentato il fragoroso tonfo casalingo.



Sulla gara di oggi:



"Bene imparare certe lezioni, sapevamo che il Liverpool è una buona squadra. Non credo che i ragazzi abbiano mollato, non siamo stati bombardati da tiri in porta e occasioni da gol. Solo, loro sono stati molto cinici - ammette l'ex CT dell'Inghilterra, come riportato dal sito ufficiale del Palace -, hanno sfruttato le buone occasioni capitate".



Sull'atteggiamento dei suoi:

"Non hanno mai smesso di provarci, ma sfortunatamente stavano giocando contro una squadra molto in fiducia".