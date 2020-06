Crystal Palace, Hodgson: "Posso solo congratularmi con il Liverpool"

Al termine della gara di Anfield, dove il Crystal Palace ha incontrato un Liverpool assetato di vittoria che non ha concesso nulla agli avversari, il tecnico del team londinese Roy Hodgson ha parlato ai media ufficiali soffermandosi innanzitutto sulle condizioni degli infortunati: "Zaha e Benteke saranno valutati ulteriormente domattina, e immagino che entrambi saranno monitorati fino a domenica, il giorno prima di Burnley. Speriamo di non dover fare ancora a meno di entrambi."

Hodgson ha proseguito analizzando la partita:

"Giocano con tale intensità e potenza. Non riuscivamo davvero a mantenere il possesso, hanno fatto un ottimo pressing. Qualsiasi iniziativa d'attacco che avremmo voluto creare si è esaurita molto presto. Di conseguenza, hanno mantenuto una pressione costante sul nostro centrocampo e sul reparto arretrato. Penso che abbiamo resistito bene fino a poco prima dell'intervallo, ma quel secondo gol è stato decisivo: li ha messi in una posizione di grande vantaggio. Il 3-0 ha chiuso i giochi e ci ha lasciato aggrappati al tentativo di non lasciarci mettere ulteriormente in imbarazzo. Prima della terza rete non stavano creando un'occasione dietro l'altra, ma stavano dominando il gioco e, soprattutto, riuscivano a riconquistare palla molto rapidamente. Non siamo riusciti a stabilire alcun tipo di ritmo o possesso nel nostro gioco. Di conseguenza, quando una squadra ha quella percentuale di possesso e la loro qualità, le occasioni vengono create. E hanno i giocatori per concretizzare quelle occasioni."

In merito alla prestazione del Liverpool, Hodgson non ha lesinato i complimenti:

"Sono stati eccellenti. Il momento della gloria arriverà presto, semplicemente perché non perderanno nessuna partita, non smetteranno di vincere. Stasera si è vista la loro determinazione e il loro desiderio, in una partita in cui si poteva pensare che avrebbero potuto giocare con tranquillità, dato che non li abbiamo messi sotto pressione. Anche negli ultimi quattro o cinque minuti, inseguivano disperatamente ogni palla, riconquistandola e cercando di segnare di nuovo. Con quel tipo di atteggiamento non c'è dubbio che il titolo sia loro, la grande domanda è da quanti punti sarà, e posso solo congratularmi con loro per una stagione meravigliosa, anzi in realtà due".