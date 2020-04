Crystal Palace, Hodgson: "Tutti d'accordo sul fatto che dobbiamo finire la stagione"

vedi letture

Roy Hodgson, tecnico del Crystal Palace, in un messaggio rivolto ai tifosi pubblicato sul sito ufficiale del club ha ammesso di voler concludere la stagione di Premier League: "Tutti sono d'accordo sul fatto che abbiamo bisogno di finire questa stagione. Non vogliamo mezzi artificiali per decidere chi vince il campionato, chi entra in Champions League, chi viene retrocesso e promosso. Idealmente i nostri giocatori avrebbero bisogno di un minimo di tre o quattro settimane per prepararsi alla prima partita, ma accetto che potrebbe esserci una stretta in quel lasso di tempo".