Crystal Palace, il presidente Parish avverte che il "Project Restart" potrebbe fallire

vedi letture

Steve Parish, presidente del Crystal Palace, avverte che il "Project Restart" della Premier League potrebbe fallire. Questo a meno che i club non riescano a trovare un accordo su come giocare. Tre club (Watford, Brighton e Aston Villa) sono contrari al progetto e i medici di quattro club hanno espresso perplessità e preoccupazione per la salute dei calciatori. "L'esempio tedesco potrebbe offrirci un modello e chiaramente potremo vedere le prime sfide. I problemi potrebbero rivelarsi insormontabili e se lo sono ora potrebbe volerci un periodo molto, molto lungo prima di tornare a giocare". Parish ha inoltre aggiunto: "Vogliamo rassicurazioni sul fatto che i club non stiano togliendo risorse a nessuno. Non possiamo togliere i test a chiunque sia più bisognoso di noi".